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رياضة

سبورت تكشف عن قيمة عرض برشلونة الاول لباريس سان جيرمان لإعادة نيمار

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:42 م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
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كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن عرض نادي برشلونة الإسباني، لباريس سان جيرمان الفرنسي؛ لإعادة "نيمار دا سيلفا" لصفوف البلوجرانا مرة أخرى.

"جوسيب ماريا بارتوميو" رئيس النادي، قد دخل في مفاوضات مع النادي الباريسي، لإعادة "نيمار"؛ ويريد إعادة البرازيلي بعد عامين من رحيله.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولي برشلونة عرضوا على نظرائهم في النادي الباريسي عرض مادي قدره 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مسؤولي النادي الكتالوني عرضوا كذلك صانع ألعاب الفريق "فيليب كوتينيو" على بطل الدوري الفرنسي ضمن الصفقة.

"نيمار" كان فسخ تعاقده قِبل عامين مع برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو، لينضم للنادي الباريسي.

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