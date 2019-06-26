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رياضة

الزمالك ينعى وفاة والد ميدو

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:41 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
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نعى مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد حسام ميدو لاعب الفريق السابق ومدرب مصر المقاصة الحالي في وفاة والده ظهر اليوم الأربعاء.

ونشر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ينعى نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى والد لاعبنا ومدربنا السابق أحمد حسام ميدو، الذي وافته المنية اليوم، راجيين من المَولى أن يتغمده بواسع رحمته".

وتولي ميدو القيادة الفنية لنادي الزمالك في أكثر من مناسبة.

يذكر أن الزمالك يتبقى له 3 مباريات أمام الإسماعيلي والجونة والأهلي في الدوري المصري الممتاز، وتحدد إقامتها بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019.

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