تقرير مغربي: الأهلي والزمالك يهتمان بضم أشرف بن شرقي

كشف تقرير مغربي عن دخول الأهلي والزمالك في مفاوضات مع وكيل أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي المعار لصفوف لانس الفرنسي.



وذكر موقع "البطولة" أن مجموعة من الأندية العربية مهتمة بالحصول على خدمات بن شرقي في الميركاتو الصيفي خاصة مع اقتراب عقده من الانتهاء مع لانس ورغبة الهلال في بيعه.



وأوضح التقرير أن الأهلي والزمالك تواصلا مع وكيل أعمال اللاعب من أجل جس النبض قبل التحرك لضمه، فيما يرغب نادي الوداد المغربي والوحدة والاتفاق السعوديين في التعاقد مع بن شرقي أيضًا.



يذكر أن بن شرقي لعب مع الهلال لمدة موسم ونصف قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة لصفوف لانس.



