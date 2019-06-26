"ماركا" عن استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر: التحرش الجنسي ينهى المسيرة الدولية للاعب باوك

سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على استبعاد "عمرو وردة" صانع ألعاب فريق أتروميتوس أثينا، من منتخب مصر؛ قبل ساعات من مواجهة الكونغو الديموقراطية في كأس الأمم الإفريقية 2019.



المنتخب الوطني يواجه الكونغو مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بأمم إفريقيا.



وكان "هاني أبو ريدة" رئيس اتحاد كرة القدم المصري، والمُشرف العام على المنتخب، قد قرر استبعاد وردة للحفاظ على الانضباط داخل المعسكر.



وقالت الصحيفة في تقريرها عن قرار أبو ريدة: "لا تزال كأس أمم إفريقيا تُقدم الكثير من الأخبار غير السارة، الاتحاد المصري، يطرد ودة قِبل ساعات من مباراة الكونغو للحفاظ على حالة الانضباط والالتزام".



وأضافت الصحيفة: "لاعب باوك أرسل رسائل غير لائقة وعدوانية للعديد من النساء".



وواصلت الصحيفة قائلة: "وردة قد لا يتم استدعاءه نهائيًا مرة أخرى لمنتخب مصر، الذي يدربه خافيير أجيري ويُعاونه ميشيل سالجادو، وأصحاب الأرض سيكملون البطولة بـ22 لاعب".



واختتمت الصحفية تقريرها مشيرة إلى أنّ الأمر بدأ بعد مباراة مصر وزيمبابوي بعد اتهامات ميرهان كيلر؛ ولكن اتخذ هذا القرار بعدما كشفت نساء أخريات عن رسائل عدوانية.