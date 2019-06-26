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رياضة

فاروق جعفر: لا يوجد بديل لـ عبد الله السعيد في منتخب مصر

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:39 م
فاروق جعفر المدير
فاروق جعفر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر
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تحدث فاروق جعفر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن مواجهة الفراعنة والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ويلعب منتخب مصر مع الكونغو في العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا 2019.

وقال جعفر في تصريحات لإذاعة "راديو إنرجي": "الكونغو ستلعب بشكل دفاعي كبير، وعلى أجيري أن يهاجم ويلعب بثنائي ارتكاز لإفساد الهجمة المرتدة".

وتابع: "لابد أن يضغط منتخب مصر عندما يرتبك الخصم، لكي يعبر عن رغبته في الفوز، ويجب عدم ترك مساحات للاعبي الكونغو".

وأضاف: "لا يوجد بديل لعبد الله السعيد في منتخب مصر ثم تريزيجيه وصلاح".

وأكمل: "إذا شارك صلاح كمهاجم لن يبقى سوى وليد سليمان بديلًا له في مركز الجناح، ولن تجد بديلًا لتريزيجيه صانع الألعاب إذا لعب مكان صلاح، وبالتالي طريقة اللعب ستتغير تمامًا".

واختتم: "هذا أمر صعب، لذلك كان يتطلب أن يتوفر أكثر من بديل في مركز الجناح بمنتخب مصر".

يذكر، أن عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر تم استبعاده من معسكر الفراعنة اليوم، لأسباب سلوكية.

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