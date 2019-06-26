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رياضة

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:39 م
جريدة الدستور
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حقق منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا على نظيره غينيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية.

نيجيريا واجهت غينيا في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر من الفترة 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وسجل هدف نيجيريا الوحيد كينيث أوميرو في الدقيقة 73 من عمر المباراة بضربة رأسية قوية بعد استقبال الكرة من ركنية من الجانب الأيمن.

وبهذا الفوز تججز نيجيريا أول المقاعد في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا باحتلالها صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط.

وتضم المجموعة الثانية نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا.. نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ16 وغينيا تحل ثالثًا
المركز الأول: نيجيريا - 6 نقاط.

المركز الثاني: مدغشقر - نقطة.

المركز الثالث: غينيا - نقطة.

المركز الرابع: بوروندي - بلا نقاط.

يذكر أن مدغشقر تواجه بوروندي، غدًا الخميس، في إطار نفس الجولة للمجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا.

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