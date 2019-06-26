جلسة تحديد المصير بين لاسارتي ورمضان صبحي.. ومشاركة علي لطفي

واصل الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء قبل السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر مغلق استعدادًا لاستئناف مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز.



ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك.



وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية فقط خلال مران اليوم، بتوصية من مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.



ومن جانب آخر، عقد لاسارتي اجتماعًا مع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق لمدة 10 دقائق، للوقوف على مدى رغبته في الاستمرار مع الفريق من عدمه.



كما اجتمع لاسارتي مع خالد محمود طبيب الأهلي، للاطمئنان على العائدين من الإصابات والمصابين.



وتعافى علي لطفي من آلام اليد التي لحقت به مؤخرًا ليشارك في التدريبات الجماعية للفريق.



ومن المقرر أن يسافر فريق الأهلي إلى إسبانيا يوم 5 يوليو المقبل لخوض معسكر مغلق هناك استعدادًا للمرحلة المقبلة.



