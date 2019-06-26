الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

مدرب كينيا: تعلمنا من أخطاء مواجهة الجزائر

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:38 م
جريدة الدستور
طباعة
ظهر المدرب الفرنسي "سيباستيان مينييه" المدير الفني لمنتخب كينيا، في مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن مواجهة تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 2019.

نجوم الهارامبي يواجهون ملوك الطوائف غدًا، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن لقاءات الجولة الثانية؛ ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة.

وقال مينييه في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "كرة القدم في كينيا تتطور وأتمنى أن تكون من أفضل ١٠ منتخبات أفريقية في المستقبل القريب".

وأضاف: "كينيا غابت ١٥ عاما عن المشاركة في أمم إفريقيا ونهدف لأن يكون لها وضع مختلف عن الماضي، أول تسديدة لنا من الجزائر والخطأ الفادح في ركلة الجزاء، هو ما أعطى دافع لهم، ويجب علينا التعلم من ذلك".

وواصل: "كنا نعلم أنّ البطولة ستكون صعبة ولكن نسعى لتحقيق مفاجأة، وهناك بعض الفرق التي حققت مفاجأة مثل أوغندا التي غلبت الكونغو الديمقراطية وكذلك زامبيا التي توجت باللقب من قبل على حساب منتخبات كبيرة".

وأردف: " بعد مباراة تنزانيا ستقرر ما سيحدث، ونحتاج أن نتعلم، وعلينا أن نعمل بجدية والقوة مهمة وعلينا أن نربح أول مباراة في هذه المجموعة">

وأسهب: "اللاعبون يحاولون التعلم من الأخطاء، وفي أوقات من المباراة الماضية حاولنا السيطرة على وسط الملعب وهو ما لم نجيد تنفيذه بالشوط الأول، ولدينا إمكانيات وسنظهرها للقارة السمراء".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "لدينا إمكانيات عالية وقادرين على تحقيق المكسب، لن نلعب كما لعبنا أمام الجزائر؛ نحن نحترم تنزانيا، المباراة ستكون مرهقة من الناحية البدنية، ونحن سنحاول إيجاد حلول لمباراة الغد".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

منذ حوالي 7 ساعات

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

منذ حوالي 4 ساعات

تغريم محمد رمضان في سب مدير قنوات MBC مصر

منذ 35 دقيقة

لا جديد.. تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

ads

الصور

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

تشييع جثمان والد ميدو (صور)

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

لا جديد.. تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

ستوديو

تشجيع حماسي من الجماهير المصرية باستاد القاهرة (فيديو)

وثائق تكشف: أذرع أردوغان تلاحق معارضيه في جورجيا

لحظة استقبال نجوى كرم عند وصولها للمغرب.. فيديو

ياسمين صبري تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. صور

رياضة

بعد فضيحة "الفيديو الجنسي"..عمرو وردة يغلق حسابه على تويتر

لا جديد.. تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يقترب من رئاسة الاتحاد العربي

جيريس يتخذ قرارا بإجراء تغييرات على تشكيل تونس أمام مالي

منوعات

طرد مورغان من منزله بسبب زوجته السابقة

ورش عمل للأطفال والنشء لتعريفهم بالاكتشافات العربية بمكتبة الإسكندرية

ختام أعمال المؤتمر السنوي 35 للجمعية الأوروبية للتكاثر البشري في فيينا

بعد 50 عامًا.. تسعينية تستعيد خاتم زواجها المفقود

إسلام سياسي

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

"أم نوتيلا" قصة داعشية أمريكية أعترفت بالتعاون مع داعش

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. مناقشة رواية "أشباح بروكسل" بدار بتانة

افتتاح الدورة 59 للكامب الروسي الدولي "أورليونك"

ما وراء الصورة.. سر ظهور أسرة نجيب محفوظ في دار نشر جديدة

صدور "جنازة جديدة لعماد حمدي" للروائي وحيد الطويلة

صفحتنا ع الفيس بوك