مدرب كينيا: تعلمنا من أخطاء مواجهة الجزائر

ظهر المدرب الفرنسي "سيباستيان مينييه" المدير الفني لمنتخب كينيا، في مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن مواجهة تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 2019.



نجوم الهارامبي يواجهون ملوك الطوائف غدًا، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن لقاءات الجولة الثانية؛ ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة.



وقال مينييه في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "كرة القدم في كينيا تتطور وأتمنى أن تكون من أفضل ١٠ منتخبات أفريقية في المستقبل القريب".



وأضاف: "كينيا غابت ١٥ عاما عن المشاركة في أمم إفريقيا ونهدف لأن يكون لها وضع مختلف عن الماضي، أول تسديدة لنا من الجزائر والخطأ الفادح في ركلة الجزاء، هو ما أعطى دافع لهم، ويجب علينا التعلم من ذلك".



وواصل: "كنا نعلم أنّ البطولة ستكون صعبة ولكن نسعى لتحقيق مفاجأة، وهناك بعض الفرق التي حققت مفاجأة مثل أوغندا التي غلبت الكونغو الديمقراطية وكذلك زامبيا التي توجت باللقب من قبل على حساب منتخبات كبيرة".



وأردف: " بعد مباراة تنزانيا ستقرر ما سيحدث، ونحتاج أن نتعلم، وعلينا أن نعمل بجدية والقوة مهمة وعلينا أن نربح أول مباراة في هذه المجموعة">



وأسهب: "اللاعبون يحاولون التعلم من الأخطاء، وفي أوقات من المباراة الماضية حاولنا السيطرة على وسط الملعب وهو ما لم نجيد تنفيذه بالشوط الأول، ولدينا إمكانيات وسنظهرها للقارة السمراء".



وأنهى تصريحاته قائلًا: "لدينا إمكانيات عالية وقادرين على تحقيق المكسب، لن نلعب كما لعبنا أمام الجزائر؛ نحن نحترم تنزانيا، المباراة ستكون مرهقة من الناحية البدنية، ونحن سنحاول إيجاد حلول لمباراة الغد".



