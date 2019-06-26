انطلاق فعاليات الفوج الثامن لمعسكر إعداد القادة بجامعة قناة السويس

لليوم الثاني تستمر فعاليات معسكر إعداد القادة الفوج الثامن، الذي انطلق بالأمس ليستمر في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ يونيو الجاري، وفق توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة بأهمية معسكرات إعداد قادة المستقبل، ودورها في تأهيل الشباب وإعدادهم للمشاركة في معسكر إعداد القادة القومي بحلوان، مؤكدا على ما تقوم به هذه المعسكرات من تطوير المهارات القيادية والحياتية لدى الطلاب.



وأوضح الدكتور محمد غنيم منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة أن فعاليات اليوم تضمنت ندوة توعوية عن (أضرار المخدرات والشائعات المغلوطة المرتبطة بها)، حاضر فيها الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، ومستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.



وتناول التعريف بأنواع المخدرات، ومكافحة الطلب على المادة المخدرة، مع التحذير من خطورة التعامل مع الأدوية والعقاقير دون استشارة الطبيب.



كما فرق بين التعاطي والإدمان والاعتماد على المادة المخدرة، وفي نهاية الندوة فتح باب المناقشات والتساؤلات للطلاب والطالبات.