تشكيل زيمبابوي لمباراة أوغندا بكأس الأمم الأفريقية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:35 م
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أعلن صنداي ماريمو تشكيل منتخب زيمبابوي لمباراته أمام أوغندا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل.
وجاء التشكيل كالتالي:تشيجوفا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، داريكوا، وموديمو، وهاديبى، لونجا، وفي خط الوسط دانى فيرى، وكاموسوكو، وكارورو، وخاما بيليات، وتالنت تشوابيوا، وفِي الهجوم موسونا.
وجاء التشكيل كالتالي:تشيجوفا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، داريكوا، وموديمو، وهاديبى، لونجا، وفي خط الوسط دانى فيرى، وكاموسوكو، وكارورو، وخاما بيليات، وتالنت تشوابيوا، وفِي الهجوم موسونا.