تشكيل زيمبابوي لمباراة أوغندا بكأس الأمم الأفريقية

أعلن صنداي ماريمو تشكيل منتخب زيمبابوي لمباراته أمام أوغندا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل.



وجاء التشكيل كالتالي:تشيجوفا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، داريكوا، وموديمو، وهاديبى، لونجا، وفي خط الوسط دانى فيرى، وكاموسوكو، وكارورو، وخاما بيليات، وتالنت تشوابيوا، وفِي الهجوم موسونا.