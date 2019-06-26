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عالم

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود مصر لتمكين المرأة في كافة المجالات

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:35 م
مارا ماريناكي و مايا
مارا ماريناكي و مايا مرسي
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أشادت مارا ماريناكي، مستشارة الاتحاد الأوروبي لموضوعات المرأة، بالجهود التي بذلتها مصر في مجال تمكين المرأة على كافة المستويات، مؤكدة دور مصر الريادي على المستوى العربي والأفريقي وعلى مستوى الدول الإسلامية.

جاء ذلك خلال لقائها بالدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والموجودة حاليا في بروكسل لزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروربي، لعرض التقدم المحرز والجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة المصرية.

ورحبت ماريناكي بالتعاون مع مصر في الأولويات الوطنية من خلال تبادل الخبرات ومشاركة النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، خلال اللقاء، دعم القيادة السياسية غير المسبوق لقضايا المرأة في هذه المرحلة والتي أعطت للمرأة الكثير من المكتسبات طالما حلمت بها، مستعرضة التقدم الذي أحرزته مصر في تعزيز تمكين المرأة من خلال الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتي اعتمدها رئيس الجمهورية، وأشادت بها الأمم المتحدة.

وأشارت إلى مؤشرات تمكين المرأة المصرية، حيث وصلت نسبة السيدات في البرلمان إلى 15% وحصلت على نسبة ٢٥٪؜ في التعديلات الدستورية الأخيرة، كما وصلت نسبة الوزيرات إلى ٢٥٪؜، كما تم تعيين أول امرأة محافظ، ونائبة محافظ البنك المركزي المصري.

وتطرقت رئيسة المجلس أيضا إلى الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث من خلال اللجنة الوطنية الأولى من نوعها للقضاء علي ختان الإناث، والجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.. مشيرة إلى وجود ١٨ وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات، و٩ مراكز استضافة لاستقبال السيدات.
وتحدثت مرسي عن جهود تعزيز المواطنة من خلال إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات، وجهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز الشمول المالي للمرأة، وخدمات حضانات الأطفال لتشجيع المرأة على العمل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلنت بدء مصر في إعداد خطة المرأة والأمن والسلام بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة، من خلال المشروعات التي تم تنفيذها من بينها مكتب شكاوى المرأة، ومشروع بطاقات الرقم القومي، والقضاء على ختان الإناث وهو الأمر الذي انعكس عليه استكمال هذه الجهود من خلال سن تشريعات وقوانين تدعم المرأة المصرية وضمان استدامة هذه البرامج.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، في ختام اللقاء، الدعوة للسيدة مارا ماريناكي لزيارة مصر للتعرف أكثر على كافة البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها حاليا وكيفية تطويرها وامتدادها لمجالات أخرى.

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