"الأرصاد": طقس اليوم شديد الحرارة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس سيسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "ستظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك"، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستسجل 40 درجة مع نسب رطوبة معقولة تصل إلى 25 % وقت الظهيرة، ونسبة الرطوبة ستصل لـ50 %.