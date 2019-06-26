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سياسي

مايا مرسى تلتقي مستشارة الاتحاد الأوروبي لموضوعات المرأة في بروكسل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:50 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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وصلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، إلى بروكسل لزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروربي، لعرض التقدم المحرز والجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة المصرية، حيث التقت بالسيدة مارا ماريناكي، مستشارة الاتحاد الأوروبي لموضوعات المرأة، لبحث سبل التعاون بحضور سفير مصر ببروكسل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على دعم القيادة السياسية غير المسبوق لقضايا المرأة في هذه المرحلة والتي أعطت للمرأة الكثير من المكتسبات طالما حلمت بها، واستعرضت التقدم الذي أحرزته مصر في تعزيز تمكين المرأة من خلال الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتي اعتمدها رئيس الجمهورية، وأشادت بها الأمم المتحدة، كما أشارت إلى مؤشرات تمكين المرأة المصرية، حيث وصلت نسبة السيدات في البرلمان إلى 15% وحصلت علي نسبة ٢٥٪؜ في التعديلات الدستورية الأخيرة، كما وصلت نسبة الوزيرات الى٢٥٪؜، كما تم تعيين أول امرأة محافظ، ونائبة محافظ البنك المركزي المصري.

وتطرقت رئيسة المجلس أيضا إلى الجهود المبذولة للقضاء علي ختان الإناث من خلال اللجنة الوطنية الأولى من نوعها للقضاء علي ختان الإناث، والجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة مشيرة لوجود ١٨ وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات، و٩ مراكز استضافة لاستقبال السيدات، كما تحدثت عن جهود تعزيز المواطنة من خلال إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات، وجهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز الشمول المالي للمرأة، وخدمات حضانات الأطفال لتشجيع المرأة علي العمل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وأعلنت عن بدء مصر في إعداد خطة المرأة والأمن الوسلام بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة، من خلال المشروعات التي تم تنفيذها من بينها مكتب شكاوي المرأة، ومشروع بطاقات الرقم القومي، والقضاء على ختان الإناث وهو الأمر الذي انعكس عليه استكمال هذه الجهود من خلال سن تشريعات وقوانين تدعم المرأة المصرية وضمان استدامة هذه البرامج.

فيما أشادت السيدة مارا مارينا كي بالجهود التي بذلتها مصر في مجال تمكين المرأة علي كافة المستويات وأكدت علي دور مصر الريادي علي المستوي العربي والأفريقي وعلي مستوي الدول الإسلامية، ورحبت بالتعاون مع مصر في الأولويات الوطنية من خلال تبادل الخبرات ومشاركة النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة.

وفي نهاية اللقاء، وجهت السيدة رئيسة المجلس دعوة السيدة مارا ماريناكي لزيارة مصر للتعرف أكثر على كافة البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها حاليا وكيفية تطويرها وامتدادها لمجالات أخرى.

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