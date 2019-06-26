ضبط أمين عهدة وبحوزته 3228 عبوة غذائية منتهة الصلاحية



شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط أمين عهدة أحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (3228) ثلاثة آلاف ومائتين وثمانية وعشرون عبوة (عصائر- شاى- عسل أبيض- عسل أسود)، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات في شهري أغسطس 2018، مايو 2019، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



جرى تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

