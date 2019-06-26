6 انتصارات من 11 لقاء.. التاريخ ينصف "الفراعنة" أمام الكونغو

ينصف التاريخ منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، فقبل لقاء اليوم في ختام المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تواجه الفريقين 11 مرة.



وأشارت الأرقام إلى أن مصر فازت في 7 مباريات، فيما فازت الكونغو الديمقراطية بمباراة واحدة، وتعادل الفريقان في 3 مباريات، وأحرزت مصر 23 هدفا في مرمى الكونغو، بينما أحرز فريق الكونغو 12 هدفًا.

وكان اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في 11 فبراير 1970، وفازت مصر في اللقاء 1 صفر، أحرزه اللاعب على أبو جريشة في نهائيات أمم أفريقيا بالسودان.



أما آخر لقاء جمع فريقي مصر والكونغو كان في 1 مارس 2012، وتعادل الفريقان سلبًا صفر صفر، في لقاء ودي.