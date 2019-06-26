الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

وزير جزائري سابق: ننسق لعقد لقاء وطني للمعارضة 6 يوليو

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:09 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
كشف عبد العزيز رحابي وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري الأسبق، اليوم الأربعاء، عن تكليفه بمهمة التنسيق لإدارة الندوة الوطنية للحوار المزمع تنظيمها يوم 6 يوليو القادم بمشاركة أحزاب وشخصيات وممثلين عن المجتمع المدني وشباب الحراك الشعبي.

وقال رحابي - على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي اليوم - "إن الأحزاب والمجتمع المدني الموسع وجمعيات أفرزتها الهبة الشعبية ستنظم ملتقى الحوار الوطني يوم 6 يوليو المقبل، وكلفت بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة والذهاب في آجال معقولة إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد".

وأشار إلى قيامه باتصالات واسعة دون إقصاء أي طرف للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله والانخراط في السعي للخروج من الأزمة، موضحا أنه التقى، في هذا الإطار، يوم 19 يونيو الجاري بمجموعة من أعضاء قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية وقدم محتوى مشروع ملتقى الحوار الوطني.
وأضاف رحابي أنه دعي لحضور اجتماع اليوم للأحزاب التي وقعت نداء قوى البديل الديمقراطي يوم 18 يونيو الجاري، بعد مشاورة أطراف مبادرة ملتقى الحوار الوطني، وأنه كلف بالحضور "لتقديم رؤيته والعمل من أجل التقارب والتوافق لما فيه الخير للوطن والمواطن".

وكانت اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية للمعارضة قد حددت تاريخ 6 يوليو المقبل موعدا لانعقاد الندوة الوطنية الجامعة، التي ستشارك فيها أحزاب وشخصيات وممثلون عن المجتمع المدني وشباب الحراك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطنى

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منذ حوالي 7 ساعات

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

ads

الصور

image description

تشييع جثمان والد ميدو (صور)

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

ستوديو

تعادل سلبي بين نيجيريا وغينيا في الشوط الأول بـ"أمم إفريقيا"

"كانت ولد".. عائشة بن أحمد تكشف سرا عن طفولتها

فيديو.. "الأشرعة القرمزية" تجمع طلاب الثانوية الروسية في بطرسبورج

تعرف على سبب حجب جائزة الدولة للمسرح (فيديو)

رياضة

أسامواه جيان نجم غانا: سنعود بقوة أمام الكاميرون

6 انتصارات من 11 لقاء.. التاريخ ينصف "الفراعنة" أمام الكونغو

فولفسبورج يعلن التعاقد مع النمساوي شلاجر

تشكيل نيجيريا وغينيا في مباراتهما بالمجموعة الثانية لأمم أفريقيا

منوعات

بعد 50 عامًا.. تسعينية تستعيد خاتم زواجها المفقود

طرق العناية باللحية

من شارع المعز إلى كوبري روض الفرج.. صورة للذكرى بـ 10 جنيهات

بكين تدرس مشروع قانون للحد من تلوث النفايات الصلبة بشكل أفضل

إسلام سياسي

"أم نوتيلا" قصة داعشية أمريكية أعترفت بالتعاون مع داعش

أوكرانية تنتقم من صديقها اللبناني بتوريطه مع الجماعات الإرهابية

غدًا.. الأزهر والأوقاف يقودان حربًا فكرية على التطرف بجميع المحافظات

استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

صدور "جنازة جديدة لعماد حمدي" للروائي وحيد الطويلة

عرض كورال ودراما حركية في تكريم المتفوقين بـ"ثقافة دمياط"

"الليلة الزرقاء".. رواية ألمانية عن عالم التهريب والمخدرات

3 يوليو.. لقاء مع الروائي عادل عصمت في "الكتب خان"

صفحتنا ع الفيس بوك