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الثقافة

صدور "جنازة جديدة لعماد حمدي" للروائي وحيد الطويلة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:06 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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صدر حديثَا عن دار الشروق، رواية "جنازة جديدة لعماد حمدي" للكاتب والروائي وحيد طويلة، وذلك ضمن إصدارات الدار التي تشارك في معارض الكتب الدولية والمحلية التي يتم تنظيمها بشكل عام.

وتستعد دار الشروق لإصدار مجموعة من العناوين الجديدة التي انتهت من فحصها خلال الفترة الماضية لعدد من الكتاب الذين تعاقدوا مع الدار لإصدار مؤلفاتهم.

والجدير بالذكر أن وحيد الطويلة، هو روائي مصري، من مواليد محافظة كفر الشيخ، صدر له العديد من الأعمال الروائية المتميزة، مثل: "باب الهوى، أحمر خفيف، باب الليل، حذاء فيلليني"، كما صدر له عدد من المجموعات القصصية من بينها "كما يليق برجل قصير"، و"مائة غمزة بالعين اليسرى".

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