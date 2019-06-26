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"في خدمتك".. طريقة الحصول على بطاقة تموين لغير المقيدين تموينيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:03 م
جريدة الدستور
مرام سعيد
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نشر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأسر غير المقيدة ببطاقة التموين تحتاج استخراج بطاقة جديدة لا بد أن تذهب إلى مكتب التمو ين التابع له ويقوم بتحرير نموذج خاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا لقرار ٨٤ لسنة٢٠٠٩ وأن يكون مرفق به المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.
- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.
- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009
• يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار ى بطاقات مكررة.
• يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.
• يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.
• تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.
• يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوي على (اسم صاحب البطاقة الرقم القومي عدد المستفيدين تاريخ الاستلام بعد التوقيع اسم البدال التمويني).
• يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية وإثبات الشخصية للمستلم.
• يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.

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