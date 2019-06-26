الانتخابات التونسية: بدء قبول طلبات الاعتراض على قوائم الناخبين الأوّلية

بدأت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التونسية اعتبارا من اليوم الأربعاء، قبول طلبات الاعتراض على قوائم الناخبين الأوّلية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وذلك إثر انتهاء المدّة المحددة للإطلاع على القوائم الأولية أمس.



وأوضحت هيئة الانتخابات، في بيان اليوم، أنّه يمكن تقديم طلبات الاعتراض داخل الجمهوريّة بمقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات أثناء توقيت العمل أو في الخارج عن طريق تقديم الطلبات مباشرة بمقرّات الهيئات الفرعيّة بالخارج أو عن طريق البريد الإلكتروني المعدّ للغرض على ان يكون آخر موعد لتقديم الطلبات بعد غد الجمعة.



وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قد نشرت للعموم يوم 23 يونيو الجاري القوائم الأوليّة للناخبين للانتخابات التشريعية لعام 2019 بمقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات وبمقرّات المعتمديات وبمقرات البعثات الدبلوماسيّة أو القنصليّة بالخارج.