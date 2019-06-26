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عالم

أحزاب المعارضة الباكستانية تجتمع لبحث سبل الإطاحة بالحكومة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:58 م
جريدة الدستور
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اجتمع قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في باكستان، اليوم الأربعاء، لبحث سبل الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان؛ بسبب ما يصفونه بفشله في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الاجتماع يأتي في اليوم الذي انخفضت فيه العملة الباكستانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 160 روبية مقابل الدولار، مضيفة أن قياديين من حزب الرئيس الأسبق آصف علي زرداري وحزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف شاركوا في الاجتماع.
وكان عمران خان قد تعهد قبل أسابيع بضمان محاسبة جميع السياسيين الفاسدين على ارتكاب أي مخالفات.

يشار إلى أن خان وصل إلى السلطة العام الماضي ويتمتع بأغلبية طفيفة في البرلمان.

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