مساعدات بقيمة 435 ألف جنيه لـ 488 أسرة بالغربية

صرح محافظ الغربية هشام السعيد، بأنه تم توزيع مساعدات مالية وعينية بقرية "شونى" مركز طنطا ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية بتكلفة تتجاوز 435 ألف جنيه يستفيد منها 488 أسرة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان.



وأوضح المحافظ - فى بيان - أن أعمال المبادرة بالقرية تضمنت توزيع مساعدات مالية على 100 أسرة بقيم تتراوح من 500 إلى ألف جنيه وتسليم 5 ثلاجات مساعدة فى جهاز 5 عرائس بقيمة 25 ألف جنيه، وتوزيع سلع غذائية على 375 أسرة بقيمة تتجاوز 152 ألف جنية فضلا عن توزيع مفروشات بقيمة 8700 جنيه وعمل 2 وصلة مياه بقيمة 5 آلاف جنيه، كما تم عمل معرض ملابس بالمجان بتكلفة 40 ألف جنيه.



وأكد محافظ الغربية أن مبادرة حياة كريمة مستمرة بالمحافظة وتهدف إلى رعاية الفئات الأكثر إحتياجًا وذلك بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مقدما الشكر لكل من ساهم في تنفيذ المرحلة الأولى منها،مطالبًا جميع المؤسسات بالتكاتف والإستمرار فى تنفيذ المبادرة بالقرى الأكثر إحتياجًا لما يأتى فى الصالح العام للمواطن البسيط.



جدير بالذكر؛ أن أعمال المبادرة بالقرية تتضمن تنظيم قوافل طبية تتضمن الكشف الطبى وإجراء موجات صوتية للأطفال للإكتشاف المبكر لأمراض روماتيزم القلب وتشمل عيادات الأنف والأذن والحنجرة والباطنة والرمد وإجراء عدد من العمليات الجراحية لغير القادرين حيث تم إجراء عمليات عيون لعدد 20 حالة بتكلفة 120 ألف جنيه، بالإضافة إلى إجراء إشاعات وتحاليل لعدد 30 مواطن بتكلفة 10 آلاف جنيه.