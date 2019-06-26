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عالم

استقالة وزير الاتصالات الإسرائيلي تدخل حيز التنفيذ

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:57 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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دخلت استقالة أيوب قرا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، بعد تقديمها رسميًا منذ نحو يومين، ومن المقرر أن يعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، عن اسم الوزير الجديد في الأيام المقبلة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

قدم قرا استقالته، بعد يوم واحد من إعلانه سحب ترشيحه لمنصب سفير تل أبيب لدى مصر، قائلا: "الهجمات التي استهدفتني، والضربات التي وجهت لي ولا أستحقها، والتأخير الذي تسبب فيه الألعاب السياسية التي أضرت بي شخصيا، فقد أنهيت هذه الحرب القوية بالنسبة لي".

تسبب منصب "سفير تل أبيب لدى القاهرة" في أزمة بين بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووزارة خارجيته، وكذلك عدد من السفراء الإسرائيليين السابقين لدى مصر.

وسعى نتنياهو لتعيين أيوب قرا، عضو حزب "الليكود" الحاكم، الذي تسبب في أزمات دبلوماسية سابقة، واتُّهِم في قضايا تحرش جنسي، في منصب السفير الإسرائيلى لدى مصر، رغم ترشيح لجنة التعيينات بوزارة خارجية تل أبيب، لأميرة أرون، التى تمتلك خبرة في شئون الشرق الأوسط، وكانت تشغل منصب رئيس قسم "مصر" داخل الوزارة.

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