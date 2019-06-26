كوريا الجنوبية تنفي إرسال أمريكا لسفينة عسكرية إلى بحر الصين

نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة طالبت كوريا الجنوبة بإرسال سفينة عسكرية إلى بحر الصين الجنوبي، وأن سول رفضت ذلك الطلب.



نقلت الإذاعة الكورية (كي بي إس) عن نائب المتحدث باسم "الدفاع الكورية" نوه جيه تشون قوله: إن الوزارة لم تتلق أي طلب من "واشنطن" بشأن إرسال سفينة عسكرية كورية إلى بحر الصين الجنوبي.



صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في "هونج كونج" نشرت أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر دبلوماسي في "سول" قوله إن الولايات المتحدة طالبت كوريا الجنوبية بإرسال سفينة عسكرية إلى بحر الصين الجنوبي، احتجاجا على قيام "بكين" بتوسيع نفوذها في المياه البحرية المتنازع عليها، لكن الحكومة الكورية رفضت طلب واشنطن، قائلة: إنه ينبغي عليها تركيز قواها العسكرية في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.