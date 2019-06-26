فولفسبورج يعلن التعاقد مع النمساوي شلاجر

أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم، تعاقده مع لاعب خط الوسط النمساوي كزافير شلاجر قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي.



وأوضح النادي الألماني لكرة القدم– علي موقعه الرسمي اليوم الأربعاء – أن مدة التعاقد مع شلاجر أربعة أعوام تنتهي في 2023.



في سياق متصل، أوضحت تقارير إخبارية اليوم أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 12 مليون يورو.

وخاض شلاجر 11 مباراة دولية وشارك في بطولة أمم أوروبا للشباب (تحت 21 عاما) المقامة حاليا في إيطاليا.



يشار إلى أن شلاجر يعد رابع لاعب ينضم مؤخرا إلى صفوف فولفسبورج، بعد كيفن مبابو (يانج بويز برن) وجواو فيكتور (لاسك لينز النمساوي) وباولو أوتافيو (إنجولشتاد).