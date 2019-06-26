أعلنت وزارة الآثار، قرب الانتهاء من مختلف الأعمال في متحفي كفر الشيخ وطنطا القومي تمهيدا لافتتاحهما قريبا، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المتاحف والمواقع الآثرية المغلقة في جميع أنحاء الجمهورية.



وأشارت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة - في تصريح اليوم الأربعاء - إلى أن الأعمال تسير علي قدم وساق، وأن متحف كفر الشيخ جاري العمل به لاستكمال اختيار القطع الأثرية الخاصة به طبقا لخطة العرض المتحفي، والتي من المقرر أن تضم قطع أثرية ترجع لعصور مختلفة، مما يساهم في إيضاح وتعزيز الدراسة لطلاب جامعة كفر الشيخ والملاصقة للمتحف.



وأوضحت أنه جاري أيضا إعداد وتجهيز فتارين العرض المتحفي، مشيرة إلى التعاون غير المسبوق لمحافظة كفر الشيخ مع الوزارة لإنجاز المشروع.. لافتة إلى أن متحف كفر الشيخ يقع علي مساحة 5 آلاف متر مربع بأرض حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، حيث أصدر محافظ كفر الشيخ قرارا بإهداء هذه الأرض إلي وزارة الآثار لإقامة المتحف.



وبالنسبة لمتحف طنطا القومي.. قالت رئيس قطاع المتاحف "إن فريق عمل العرض المتحفي يعكف حاليا علي الانتهاء من تجهيز فتارين العرض الخاصة بالمتحف، مشيرة إلى أنه وقع الاختيار علي مجموعة من القطع الأثرية الموجودة في مخازن تل الفراعين وجاري نقلها ليتم عرضها بالمتحف لإثراء العرض المتحفي".



وأضافت أن مبنى المتحف يتكون من خمسة طوابق، تم تخصيص الطابق الأول للخدمات، والثاني والثالث لعرض القطع الأثرية، والرابع للمكاتب الإدارية الخاصة بموظفي المتحف، أما الطابق الخامس فبه قاعة للمحاضرات والمؤتمرات.



وأوضحت أن سيناريو العرض المتحفي ينقسم إلى قسمين، الأول: يضم الاكتشافات الأثرية للحفائر التي تمت بمحافظة الغربية، والثاني: يضم القطع التي ترمز للحياة اليومية والبعث والخلود.. لافتة الى أن متحف طنطا القومي يعد المتحف الأثري الوحيد الموجود بالمحافظة، ويضم 8579 قطعة أثرية من مختلف العصور، والتي تتنوع بين العصور الفرعونية والرومانية واليونانية، وهو مغلق منذ عام 2000.