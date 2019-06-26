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فن

بالفيديو.. كواليس تعاون محمد رمضان وسعد لمجرد في أغنية جديدة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:54 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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أعلن محمد رمضان عن تعاونه مع المطرب المغربي سعد لمجرد في عمل غنائي يجمعهما لأول مرة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

شوق "رمضان" جمهوره بنشر مقطع برفقة "لمجرد" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق قائلًا: "مستعدين.. قريب جدًا مع أخويا سعد لمجرد".

أغنية "بابا" لرمضان حققت 7 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام من طرحها، وهي من كلمات خالد بدران، وألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد عبد الواحد، وإنتاج شركة روتانا.

ظهر "رمضان" خلال الأغنية بشخصيتين الأولى لـ"الابن" والثانية كأب بأسلوب ملىء بالفانتازيا، حيث كان الابن يذهب لإحدى المتاحف ليجد شخصا يشبهه ويتحدث معه باعتباره والده، في لقطة كوميدية.

شارك رمضان في مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه خلال المارثون الرمضاني، وشاركه البطولة حلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، ومنى عبد الغني، وهنادي مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالي، وسلوى عثمان. شاهد

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