سفير بنما يشيد بإمكانيات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الاربعاء، السفير اليخاندرو مِندوسا جانتيس سفير بنما لدى القاهرة والوفد المرافق له وذلك بمقر الأكاديمية في ابي قير بالإسكندرية.



ورحب رئيس الاكاديمية، بالسفير البنمى، معربا عن سعادته لهذه الزيارة،وأكد حرصه الشديد على تقوية العلاقات بين الأكاديمية وبنما من خلال التعاون في المجالات اللوجستية والبحرية.



وخلال اللقاء تبادل رئيس الأكاديمية الأحاديث الودية مع سفير بنما، كما قدم الدكتور" إسماعيل عبد الغفار" عرضًا موجزًا عرّف من خلاله السفير بالأكاديمية وأتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي.



من جانبه، وجه سفير بنما الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار على حسن الاستقبال والضيافة، مٌثمنًا الدور الكبير الذي تقدمه الاكاديمية في تأهيل طلابها علميًا وعمليًا.



و أثنى السفير البنمى بالقاهرة على ما رآه في الاكاديمية من منشآت كبيرة متقدمة،كما تطرق في حديثه مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إلى استراتيجية الاكاديمية ورؤيتها المستقبلية، مشيرا الى انه منذ تولى منصبه منذ ٨ أشهر وخلال هذه الفترة وهو يتابع أخبار الأكاديمية وكان يتطلع لهذه الزيارة ويأمل أن تحقق منفعة متبادلة للجانبين.



وأضاف أنه يتطلع لتوثيق العلاقات بين الأكاديمية وبنما وقال أن التجارة البحرية من أهم أعمدة الإقتصاد ببنما وأنه تم تطوير اللوجستيات والبنية التحتية والموانئ نظرا لموقعها الفريد حيث أنها تطل على المحيط الأطلنطى والمحيط الهادى لذا فهى أصبحت واحدة من أهم الموانئ العالمية.



ودعا سفير بنما الدكتور اسماعيل لزيارة بنما لبحث مزيد من سبل التعاون بين الجانبين، وفى نهاية اللقاء تبادلا الهدايا التذكارية.



وفى نهاية الزيارة قام السفير البنمى بجولة تفقدية بمنشات الاكاديمية ومركز القبة السماوية شاهد من خلاله فيلماُ تسجيلياُ عن الأكاديمية ومراحل انشاء مركز القبة السماوية.