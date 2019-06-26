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رياضة

تشكيل نيجيريا وغينيا في مباراتهما بالمجموعة الثانية لأمم أفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:53 م
جريدة الدستور
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أعلن المديران الفنيان لمنتخبي نيجيريا وغينيا تشكيل فريقهما في مباراتهما في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في مصر.
واختار المدرب الألماني جرنوت روهر تشكيل نسور نيجيريا، وجاء على النحو التالي: في حراسة المرمى دانييل أكباي، وفي الدفاع: (تيميتايو أينا، ليون بالوجون، شيدوزي أوازيم، كينيث أوميرو)، وفي خط الوسط: (ويلفريد نديدي، بيتر إيتيبو، موزيس سيمون)، وفي الهجوم: (أحمد موسى، أليكس إيوبي، أوديون إيجالو).
وعلى الجانب الآخر، يبدأ المدرب البليجيكي لمنتخب غينيا بول بوت، في حراسة المرمى بـ: إبراهيم كونيه، وفي الدفاع: (إسياجا سيلا، إرنست سيكا، فاليتيه سيمون، ميكيل ديرستام)، وفي خط الوسط: (أمادو دياوارا، نابي كيتا، إبراهيما سيسيه)، وفي الهجوم: (إبراهيما تراوري، فرانسوا كامانو، سوري كابا).
ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم الدولي الأنجولي هيلدر دي كارفاليو، ويساعده كل من جيرسون دوس سانتوس وأرسينيو مارينجولي.

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