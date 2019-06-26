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عالم

الجزائر تشارك في المجلس الوزاري العربي للمياه بالقاهرة.. غدا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:53 م
جريدة الدستور
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يشارك علي حمام وزير الموارد المائية الجزائري، غدا الخميس بالقاهرة في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الحاديةعشر، حيث سيعرض التجربة الجزائرية في هذا القطاع.

وقال بيان لوزارة الموارد المائية الجزائرية اليوم الأربعاء إن أعمال المكتب التنفيذي للمجلس بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لبحث استراتيجية الأمن المائي العربي، تحضيرا لاجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه الذي سيعقد غدا الخميس.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات في مقدمتها استراتيجية الأمن المائي العربي التي سترفع غدا الخميس لاجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه.

كما ناقش الاجتماع المبادرة الإقليمية للربط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، إضافة إلى البند الخاص بشأن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبند تطوير قطاع المياه في فلسطين.

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