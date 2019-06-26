لافروف يدعو إلى وقف التصعيد في الخليج

أعلن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء،أن بلاده تدعو لوقف التصعيد في منطقة الخليج.



وقال لافروف - في مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان -: "تحدثنا بالطبع عن الوضع في الخليج.. نحن مهتمون بإنهاء التوتر، ووقف التصعيد في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، ودعم جدول أعمال توحيدي إيجابي من شأنه المساعدة في القضاء على أي خلافات وأي تناقضات من خلال الحوار".



وتابع "سنعمل لإقناع كل من زملائنا الإيرانيين وزملائنا الأمريكيين، بأنه يجب الابتعاد عن هذه الحافة الخطيرة، والبدء في تنظيم التناقضات من خلال حوار حضاري. وبالطبع هذا يعني وضع حد لسياسة الإنذار والعقوبات والابتزاز"، مشددا على أن الحوار حول إيجاد حل للوضع في الخليج يجب أن يكون قائما على الاحترام المتبادل وليس تحت وطأة العقوبات الأمريكية.



يشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، تدهورت في الآونة الأخيرة، حيث شهدت تصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان مؤخرًا، ومن ثم إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة.



وحملت بريطانيا والولايات المتحدة طهران مسؤولية الهجوم على ناقلات النفط بينما نفت إيران الاتهامات.



وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إيران برد كاسح وإبادة بعض المناطق فيها حال هاجمت أي هدف أمريكي.



كما أعلن ترامب، الجمعة الماضي، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر الامتناع عن توجيه الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم بأنها قد تتسبب في مقتل 150 شخصًا.