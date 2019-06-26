تفاصيل ملفات السيسي في قمة مجموعة العشرين بأوساكا

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين في دورتها الرابعة عشر، والمقرر إقامتها في أوساكا بعد غد الجمعة، والتي تستغرق يومين، وذلك بدعوة شخصية من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بوصفه رئيس الاتحاد الافريقي.



وتأتي مشاركة الرئيس في ظل اهتمام دولي بالقاهرة وتحسن الاقتصاد المصري ونفوذها الإقليمي والعالمي، وأيضا في ظل توترات هائلة بالشرق الأوسط والمجتمع الدولي، وتأتي استضافة اليابان للقمة في نفس الوقت التي تسعى كل من واشنطن وطهران لوساطة طوكيو لإنهاء التوترات بين البلدين، وهذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها اليابان رئاسة مجموعة العشرين.



قمة مجموعة العشرين تعد أهم قمة اقتصادية، حيث تضم أقوى 20 اقتصاد في العالم من كل قارة، والمشاركون هم قادة من 19 دولة والاتحاد الأوروبي والبلدان التسعة عشر هي الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، جمهورية جنوب أفريقيا، روسيا، المملكة العربية السعودية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، يشارك قادة الدول المدعوة وممثلو المنظمات الدولية المدعوة في القمة إلى جانب قادة من مجموعة العشرين.



وتعرف قمة مجموعة العشرين رسميًا باسم "قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي"، بصفته "المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي الذي اتفق عليه القادة في قمة بيتسبيرج في سبتمبر 2009، والذي يمثل أكثر من 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد بذلت مجموعة العشرين جهودًا متواصلة نحو تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي.



وستركز قمة مجموعة العشرين ليس فقط على الاقتصاد والتجارة، ولكن أيضًا على مجموعة واسعة من القضايا العالمية التي لها تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، مثل التنمية وتغير المناخ والطاقة والصحة ومكافحة الإرهاب، وكذلك الهجرة واللاجئين وقضايا الشرق الأوسط والتي من أبرزها الملف الإيراني في ظل التهديدات الحالية وتدخل اليابان كوسيط في تهدئة التوتر بين أمريكا والخليج من جانب وإيران من جانب آخر، فضلا عن القضية الفلسطينية والأزمات الليبية والسورية واليمينية والأوضاع في السودان والجزائر.



وبخلاف الدول الأعضاء، تستضيف اليابان دول ومنظمات منها مصر بوصفها رئيسة الاتحاد الأفريقي، وهولندا، وسنغافورة، وإسبانيا، وفييتنام، وتايلاند بوصفها رئيس الآسيان، وتشيلي (رئيس أبيك)، والسنغال (رئيس نيباد)، والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومجلس الاستقرار المالي (FSB)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبنك التنمية الآسيوي (ADB)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).



وتأتي دعوة السيسي إلى جي 20 في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي، وتعزيز كل الاستثمارات القادمة في جميع المجالات والقطاعات، فيما تؤكد التقارير أن هناك تفاؤل حول مستقبل العلاقات بين مصر واليابان، وخاصة مع دعوة القاهرة لحضور قمة مجموعة العشرين "G20" وهي أقوى اقتصادات في العالم.



حيث إن دول مجموعة العشرين هي التي قامت لتعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتي أنشئت على هامش قمة مجموعة الثمانية في 25 سبتمبر 1999 بواشنطن، في اجتماع لوزراء مالية لمجموعة الدول العشرين.



وتسعى مصر للمشاركة الفعالة في هذه القمة وسيناقش السيسي عددًا من القضايا المهمة بين مصر واليابان، فضلا عن استعراضه تجربة البلاد التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل ورؤيتها لطرق تعزيز الجهود الدولية لتعزيز القارة الأفريقية.



وتعتبر اليابان مصر لاعبًا أساسيًا في الشرق الأوسط، وتتعامل مع مصر على أنها جزء حيوي من دبلوماسيتها في المنطقة، ويدعم رؤساء الحكومات المصرية واليابانية بعضهم البعض في القضايا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط.



وسوف يلتقي السيسي مع رؤساء دول وحكومات على هامش قمة جي 20، ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلايمير بوتين، ورئيس وزراء إيطاليا ورؤساء المنظمات الدولية وغيرهم، وسوف يلتقي رجال الأعمال ومدراء الشركات العالمية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أقوى اقتصادات بالعالم، وأيضا للتوقيع على عدة اتفاقات في مجالات متنوعة.



ويأتي تأكيد الدعوة اليابانية للقاهرة لحضور قمة مجموعة العشرين بالتزامن مع أحدث تقارير عن الاقتصاد المصري، والتي تؤكد أن مصر اصبحت في المركز الثاني لأقوى اقتصاد في أفريقيا وهو ما يعد بمثابة ضربة خطيرة لجنوب أفريقيا، وارتفاع مصر إلى المركز الثاني له علاقة بالتدهور الاقتصادي في جنوب أفريقيا الذي بدأ في الانخفاض منذ عام 2012، وعلى الرغم من أن اقتصاد مصر لا يزال في طور النمو بعد خمس سنوات من التوتر والاضطرابات.



وفي نفس الوقت التي تتجدد فيه العلاقات اليابانبة المصرية فإن طوكيو تفتح فصل جديد للعلاقات بينها وبين مصر وأفريقيا، للدخول في عصر جديد من التعاون المثمر للجانبين، والتنمية المشتركة، وتعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى القرن التاسع عشر، في حين تأسست العلاقات الحديثة عام 1922، عندما اعترفت اليابان باستقلال مصر، ومنذ ذلك الحين ثمة علاقات ودية تمثلت في العديد من الزيارات التي يقوم بها كبار الدبلوماسيين من البلدين.



وبين عامي 1998 و2002، قدمت اليابان قروضًا ومنحًا لمصر تتجاوز قيمتها 3.5 بليون دولار أمريكي. عام 2002، تجاوز حجم التجارية الثنائية بين مصر واليابان أكثر من مليار دولار أمريكي. كما قدمت اليابان سيارات إسعاف وجسر ومركز الزوار لمنطقة وادي الملوك.



وقد وصل حجم التجارة بين مصر واليابان ارتفع بنسبة 30.5% عن العام الماضي، حيث بلغ حوالي 1.26 مليار دولار مقارنة بـ969 مليون دولار في عام 2017.



وتواجد في مصر 1051 مواطنا يابانيا، كما زار مصر في 2009 حوالي 90 ألف ياباني؛ وزار اليابان حوالي 3500 مصري عام 2007.