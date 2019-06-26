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7 طرق تمنحك نومًا هادئًا ومريحًا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:41 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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هناك أشخاص يجدون صعوبة في الحصول على نوم هادئ، خاصة بعد يوم شاقّ حافل بالعمل، لذا نقدم عدة أشياء من شأنها أن تمنحك قسطًا من النوم العميق، ينبغى وضعها بجوار سريرك.

"رواية"
القراءة قبل النوم تساعد على الاسترخاء والشعور بالسلام النفسي، ما يساعد على نوم هادئ.

"مصباح صغير"
الأباجورة والنور الهادئ يترك فرصة للمخ للتفكير بشكل إيجابي وهادئ.

"دفتر ملاحظات"
من الممكن أن تستعين بدفتر ملاحظات أو دفتر مذكرات في حالة عدم النوم مبكِّرًا، ما يساعدك على التخلص من كافة الأفكار السلبية على الورق.

"زيوت عطرية"
يعمل زيت اللافندر على الشعور بالاسترخاء من خلال التدليك به قبل الخلود للنوم وتركه بجوار السرير في حالة القلق يمكنك استنشاقه أو نعناع.

"زجاجة مياه"
من المعروف أن الشخص يستيقظ عطشًا لذا عليك التأكد من وجود زجاجة مياه قبل النوم بجوار سريرك.

"كريم مرطب"
يحدث فارقًا عندما تستيقظ من النوم على رائحة تفضليها ما سيجعلك نشيطًا طوال اليوم.

"قناع العين"
يعطي الشعور بالراحة خاصة لو تم استخدامه قبل النوم مباشرة للحصول على نوم هادئ خالٍ من الإزعاج على نور الصباح.

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