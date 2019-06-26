عرض كورال ودراما حركية في تكريم المتفوقين بـ"ثقافة دمياط"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بتكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بفرع دمياط، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بدمياط حفلًا فنيًا بدأ بالسلام الوطني، ثم فقرة غنائية لفريق كورال قصر الطفل بقيادة الفنان توفيق فودة شملت أغاني "أنا عندي بغبغان، معانا ريال، دهب السنابل، دمياط يا بلدي، ومصر هي أمي".



وقدمت فرقة دمياط للدراما الحركية بقيادة كريم خليل مجموعة من الفقرات الاستعراضية ومنها "أم الشهيد، أمي يا نور بيتنا، توت توت، كراكيب، أرض الشرق، الدنيا لعبة" بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام الفرع وكوكبة من مديري مدارس دمياط وأسر الطلاب المتفوقين وباقة من أدباء دمياط، إلى جانب لقاء صباحي مع الأديب سمير الفيل وفكري داوود وحديث عن "كيف نقضى إجازة آخر العام" شارك الأطفال بآرائهم فى قضاء إجازتهم الصيفية، وفي نفس السياق كرمت مكتبة كفر سليمان الطلاب المتفوقين بالقرية.



واستمرت ورش الرسم والتلوين والصلصال بمكتبات "شرباص، الركابية، الروضة، ميت أبو غالب، كفر المياسرة، العبيدية" وبيت ثقافة السرو، بجانب استمرار لورشة تعليم اللغة الإنجليزية مع أسماء عثمان، كما قدمت شريهان عيد أولى فعاليات ورشة الخط العربي مع مجوعة جديدة من رواد قصر ثقافة دمياط، ونفذت مكتبة كفر المنازلة مسابقة للأطفال في الرسم والقراءة.