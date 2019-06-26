مرشح رئاسي معارض يعطن في نتيجة الانتخابات الرئاسية الموريتانية

قدم مرشح الرئاسة الموريتاني محمد ولد بوبكر طعنا في نتيجة الانتخابات الرئاسية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء احتجاجا على فوز مرشح الأغلبية محمد ولد الغزواني في الانتخابات.



وقال ولد بوبكر في رسالة نصية أرسلها لرويترز اليوم الأربعاء: "أؤكد أننا قدمنا طعنا للمجلس الدستوري".



وأعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا فوز الغزواني هذا الأسبوع بنسبة 52% من الأصوات. وحصل المرشح بيرام الداه اعبيد المناهض للعبودية على نسبة 18.58% في حين حصل ولد بوبكر المدعوم من أكبر حزب إسلامي على 17.85%.



وعبر ولد بوبكر ومرشحون آخرون من المعارضة عن قلقهم من "قيام شركة خاصة بطباعة أوراق اقتراع قيل إنها لصالح الغزواني. واشتكى أيضا من عدم وجود مراقبين دوليين" حسب تعبيره.



من جانبه، عبر الاتحاد الإفريقي، عن رضاه عن الظروف التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية.



وهذه الانتخابات هي أول تصويت يختار فيه خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيا منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.