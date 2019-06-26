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اقتصاد

أوروبا: روسيا دولة رائدة في طلاق الدولار

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:35 م
جريدة الدستور
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أشاد تقرير للبنك المركزي الأوروبي، باستراتيجية روسيا الهادفة للابتعاد عن الدولار، وقال إن روسيا باتت أحد المحركات الرئيسية لإلغاء هيمنة الدولار الأمريكي في العالم.

وقال التقرير، إن المصرف المركزي الروسي، باع قسما كبيرا من احتياطاته بالدولار الأمريكي. في المرة الأخيرة – باعت موسكو 100 مليار دولار، وباتت روسيا بعد ذلك، الدولة الرائدة في هذا المؤشر.

وباعت البلدان النامية، احتياطيات بالدولار الأمريكي، بقيمة 200 مليار دولار.

وجاءت الصين في المركز الثاني في هذه القائمة بعدما تخلصت من أصول بالدولار، بقيمة 60 مليار دولار.

وفي العام الماضي، أصبحت روسيا المشتري الرئيسي للسندات المالية المقومة بعملات غير رئيسية (جميع العملات باستثناء الدولار واليورو). واشترت الشركات والمؤسسات الحكومية الروسية، بشكل أساسي، اليوان الصيني.

وفي مؤشر شراء المؤسسات الأجنبية للبضائع، بالعملة الصينية، بلغت حصة روسيا مقدار الثلثين.

وتحتل روسيا الصدارة في مجال استيراد اليورو نقدا، منذ عام 2015، وانخفض توريد اليورو إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ولكن في عام 2018 انعكس هذا الاتجاه، وساعدت في ذلك زيادة الطلب من روسيا.

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