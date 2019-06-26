محافظ الوادي الجديد يوقع عقدا لتأجير مصنع المخلفات لاستغلاله وتشغيله

وقع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، عقدا لتأجير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالخارجة لإحدى الشركات الرائدة في مجال تدوير المخلفات، الذي يقع على مساحة 7 أفدنة شمال غرب المنطقة الصناعية بمدينة الخارجة.



وأكد الزملوط - فى بيان - أن تأجير المصنع يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستغلال الوحدات الإنتاجية الإستغلال الأمثل وذلك لتعظيم موارد الدولة وتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها المحافظة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.



وأضاف المحافظ أن الشركة المؤجرة سوف تقوم بفرز المخلفات وذلك لإنتاج خامات البلاستيك والكرتون والألمنيوم وكذلك إستخدام بقايا المخلفات في إنتاج الكمبوست "السماد العضوي" بالإضافة إلى إستخراج (RDF) لإستخدامة كطاقة بديلة للوقود النفطي لتشغيل مصانع الأسمنت.