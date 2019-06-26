خامنئي: المقترح الأمريكي بالتفاوض خديعة

وصف المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، اليوم الأربعاء المقترح الأمريكي بالتفاوض بأنه "خديعة"، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يتراجع إلى الخلف. وقال خامنئي إن "الهدف الأساسي لاقتراح أمريكا بالتفاوض هو خلع سلاح الشعب وإزالة أسباب القوة لدى إيران".

وأضاف "إذا ما تم الموافقة على اقتراح أمريكا فسوف يتم التنكيل بالشعب وإذا تم رفضه، سوف تستمر إثارة الضجيج السياسي والإعلامي والضغوط". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الاثنين عن فرض عقوبات مالية على خامنئي وثمانية قادة إيرانيين في خضم توتر بين الجانبين ازدادت حدته عقب إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي في الخليج.