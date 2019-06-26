المناخ يتصدر أولويات فنلندا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينه اليوم الأربعاء، أن الترويج للـ"القيادة العالمية في العمل المناخي" بالاتحاد الأوروبي سوف يتصدر جدول أعمال الاتحاد خلال رئاسة بلاده المقبلة للتكتل.

وقال رينه في بيان: "هذا يعني الالتزام بحيادية المناخ بحلول 2050"، مستعرضا أولويات حكومته في كلمة أمام البرلمان الفنلندي.

تتسلم فنلندا الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي، ومدتها ستة أشهر من رومانيا في الأول من تموزيوليو، حيث تبنت شعار "أوروبا مستدامة - مستقبل مستدام".

ومن بين المجالات الأخرى التي ذكرها رينه، الحاجة إلى الدفاع عن قيم الاتحاد الأوروبي المشتركة مثل "سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية" التي تعرضت لضغط في التكتل.

وأضاف: "نحن بحاجة للاستمرار في المفاوضات بشأن كيفية ربط تقديم أموال الاتحاد الأوروبي بشكل أوثق باحترام سيادة القانون".

وبحسب البيان، كان للاتحاد الأوروبي أيضا دور في الدفاع عن الاتفاقيات المتعددة الأطراف والدولية بشأن التجارة.

وأشار رينه إلى أن وحدة التكتل تُختبر بانسحاب بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتابع رينه: "أظهرت عملية بريكست أنه من الأفضل السعي لحلول للأسئلة المعقدة مع شركائنا، بدلا من العمل عليها بمفردنا".

وتريد الرئاسة الفنلندية أيضا أن يستثمر الاتحاد الأوروبي في التعليم والتدريب والمهارات، والدفاع عن "حرية التنقل للأشخاص والبضائع والخدمات".

وتولى رينه، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الفنلندي، منصبه في أوائل حزيرانيونيو على رأس ائتلاف يضم خمسة أحزاب من تيار يسار الوسط.