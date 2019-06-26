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محافظات

محافظ قنا يوجه بزيادة حملات التوعية ضد مخاطر المخدرات

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:26 م
محافظ قنا عبد الحميد
محافظ قنا عبد الحميد الهجان
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وجه محافظ قنا عبد الحميد الهجان، بزيادة حملات التوعية ضد مخاطر المخدرات بين الشباب وتوجيههم لممارسة الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أن قضية الإدمان من القضايا الحيوية التي لابد من التصدي لها بصورة صحيحة حيث إن علاجها يسهم في تقدم المجتمع لخطوات كبيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء، بمؤتمر التوعية بالمفاهيم المغلوطة عن المخدرات بين الشباب تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بقاعة المؤتمرات بالديوان العام بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد شحاتة ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعدد كبير من الشباب والفتيات.

وأشار الهجان إلى أن مشكلة إدمان المخدرات من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري حيث إنها لا تقل أهمية عن قضية مكافحة الإرهاب لكونها تعيق فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق وتأثيرها على خفض معدلات الإنتاج.

ومن جانبه أوضح ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن المؤتمر يأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ويهدف إلى تعريف الإدمان والمعلومات المغلوطة لدى الكثير من الفئات عن المواد المخدرة والتي تعد من أهم أسباب التعاطي والتعريف بكيفية إجراء تحاليل المخدرات على العاملين بالجهات الحكومية وفي سرية تامة من خلال رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان بالمجان 16023.

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