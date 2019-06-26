3 يوليو.. لقاء مع الروائي عادل عصمت في "الكتب خان"

تنظم مكتبة "الكتب خان"، لقاء مع الكاتب عادل عصمت، وقراءة في أعماله الروائية يقدمه وليد الخشاب، أستاذ ومنسق الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، في السابعة والنصف مساء الأربعاء الموافق 3 يوليو المقبل.



"عادل عصمت" حاصل على جائزة نجيب محفوظ في الآداب عن روايته "حكايات يوسف تادرس" لسنة 2016، جاءت أحدث أعماله الإبداعية رواية "الوصايا" ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية IPAF لسنة 2019.



وهو كاتب مصري من مواليد 1959، تخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس عام 1984، حصل على ليسانس المكتبات من جامعة طنطا 1986، يعمل خبير وأخصائي مكتبات في وزارة التربية والتعليم.



وحصلت روايته "أيام النوافذ الزرقاء" على جائزة الدولة التشجيعية 2011، وحصلت روايته "حكايات يوسف تادرس" على جائزة نجيب محفوظ في الآداب 2016 وصدرت في نسختها الإنجليزية في أبريل 2018.



ومن أعماله الروائية: الرجل العاري، هاجس موت، حياة مستقرة، صوت الغراب، حالات ريم، والوصايا.