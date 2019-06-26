لاعب الوسط تروسار ينضم لبرايتون قادما من جنك

أعلن نادي برايتون آند هوف البيون المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه ضم لاعب الوسط لياندرو تروسار من جنك المنافس في الدوري البلجيكي في عقد يمتد لأربع سنوات دون الكشف عن المقابل المالي للصفقة.

وتروسار (24 عاما) هو ثاني صفقة يبرمها النادي الانجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب ضمه لمات كلارك من بورتسموث الأسبوع الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن قيمة صفقة ضم الجناح هي أقل من قيمة الصفقة القياسية التي دفعها النادي لضم علي رضا جهانبخش لاعب منتخب ايران العام الماضي والتي بلغت 17 مليون جنيه استرليني (21.56 مليون دولار).

وقال جراهام بوتر مدرب برايتون في بيان "نشعر بالسعادة ونحن نرحب بلياندرو في النادي كما أننا سعداء بسبب مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه بالنسبة لنا".

وسجل تروسار 14 هدفا وأرسل سبع تمريرات مؤثرة في 34 مباراة مع جنك الذي نال لقب الدوري الموسم الماضي.

وسجل اللاعب البلجيكي ثمانية أهداف في 11 مباراة في الدوري الأوروبي مع بلوغ الفريق دور 32 للبطولة.

وقال بوتر "هو لاعب يمتلك عقلية هجومية وخاض موسما رائعا العام الماضي ليساعد جنك على الفوز بلقب الدوري".

وانهى برايتون في المركز 17 في الدوري الموسم الماضي.