بوتين وولي العهد السعودي يناقشان قضايا الطاقة في قمة العشرين

قال مساعد بالكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.



يأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو.



وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين إن بوتين وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر.



وتشهد العلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا تطورًا لافتًا في مختلف المجالات، عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين، لما يخدم المصالح المشتركة، خصوصًا منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو في أكتوبر 2017، التي وجّه حينها دعوة إلى الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة الرياض.



وشمل التعاون والتكامل بين البلدين مجالاتٍ عديدة ذات أهمية كبرى مُشتركة، شملت مجالات الطاقة، والاستثمارات المباشرة، وصناعة البتروكيماويات، والثقافة، والتعليم، والتدريب، وتنمية السياحة وتشجيعها بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والنقل، والصناعات العسكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وشؤون الحج والعمرة، وغيرها.