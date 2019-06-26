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رياضة

وست بروميتش يدعم أحمد حجازي ومنتخب مصر قبل مباراة الكونغو

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:33 م
جريدة الدستور
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حرص نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على دعم مدافعه المصري أحمد حجازي قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.
وكتب نادي وست بروميتش ألبيون عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء "منتخب مصر بإمكانه أن يؤمن مقعده في دور السادس عشر عندما يواجه الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية.. كل التوفيق يا أحمد".
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوي بهدف نظيف في مباراة الافتتاح، بينما تتصدر أوغندا المجموعة بعد الفوز على الكونغو بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وتأتي الكونغو في المركز الأخير.

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