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رياضة

مدرب السنغال: مواجهة الجزائر نقطة تحول واختبار حقيقي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
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اعترف أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بصعوبة المباراة المقررة غدا الخميس أمام منتخب الجزائر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.
ويتصدر منتخبا السنغال والجزائر المجموعة الثالثة بعدما تغلبا في الجولة الأولى على تنزانيا وكينيا بنفس النتيجة 2 صفر، على الترتيب.
وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء إنه يعتبر مواجهة الغد نقطة تحول في مشوار السنغال بالبطولة، إلى جانب كونها قد تكون حاسمة، كما أكد أنها ستشكل اختبارا حقيقيا لمستوى الفريقين.
وأضاف "أتوقع مباراة قوية، المنتخب الجزائري يملك قدرات كبيرة، صحيح أنه يملك أفضلية تاريخية لأننا لم نفز عليه في الدورات السابقة، لكن لا يجب أن تنسوا أن الأجيال تغيرت، والجيل الحالي لمنتخب السنغال يملك لاعبين مميزين وهذا ما قد يمنحنا الأفضلية".
وتابع "ما يهمني اليوم هو فريقي، سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية، حضرنا بجدية لهذه المواجهة، نتطلع إلى الذهاب بعيدا في هذه البطولة، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من توفر شروط وخصوصيات أفضل الاحتفاظ بها لنفسي."
وأكد سيسيه أن ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، هو نجم المنتخب الأول وأن عودته ستساعد الفريق وتمنحه حلولا إضافية.

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