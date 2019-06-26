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حوادث

تجديد حبس 4 رجال وسيدة صوروا مهندسًا عاريًا في بولاق الدكرور

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، حبس 4 رجال وسيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتصوير مهندس عاريًا بعد استدراجه إلى الشقة بحجة ممارسة الفجور واستولوا على متعلقاته لتهديده بعدم إبلاغ الشرطة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من "سليمان. ر" 55 سنة، مهندس زراعي، بتعرضه للسرقة والتصوير عاريًا.

وأفاد المبلغ بمحضر الشرطة، بأنه تعرف على شخص عن طريق الإنترنت لشراء ثلاجة وتقابل معه واصطحبه إلى شقة سكنيه بشارع ترعة عبد العال بولاق الدكرور، إلا أنه فوجئ بآخرين استولوا منه على دبلة ذهب، هاتف محمول ومبلغ 500 جنيه، كما أجبروه على خلع ملابسه وتصويره عاريًا.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى الشقة التي أرشد عنها المجني عليه وألقت القبض على "مجدي" 23 سنة عامل، مقيم في الشقة محل البلاغ، و"محمود" 31 سنة ترزي، و"خيري" 28 سنة نقاش، و"خالد" 25 سنة ترزي، و"سها" 42 سنة كوافيرة، وعثر بحوزتهم على المسروقات.

أفادت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، بأن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الثالث أنه تعرف على المجني عليه عن طريق الإنترنت واستدرجه لممارسه الفجور معه ثم اصطحبه إلى الشقة وسوقوه وصوروه عاريًا لتهديده بعدم الإبلاغ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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