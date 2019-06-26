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رياضة

الاتحاد النيجيري يتسلم "جزءًا" من أموال اللاعبين المخصصة للأمم الإفريقية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:22 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال الاتحاد النيجيري لكرة القدم إنه تسلم "جزءًا من المبلغ" الذي خصصته الحكومة لمشاركة المنتخب الوطني في كأس الامم الإفريقية المقامة في مصر وسط تهديدات من اللاعبين بالاحتجاج.

ولم يشارك أحمد موسى مهاجم نيجيريا في مؤتمر صحفي بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، مع المدرب الألماني جيرنوت رور وأبلغ الصحفيين أن اللاعبين "سيعقدون اجتماعًا مهمًا".

وسيواجه غينيا في المجموعة الثانية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وتأخر ساعة عن موعد التدريب أمس الثلاثاء.

وقال سيي أكينونمي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد النيجيري في بيان، إنه حصل على أموال تكفي لدفع مكافأة للاعبين بعد الفوز 1-صفر على بوروندي في أولى مباريات المنتخب السبت الماضي مع توافر أموال أخرى لدفع مكافآت المباريات الأخرى.

وأبدى أكينونمي شكره وامتنانه للرئيس محمد بخاري.

وأضاف "بدأنا على الفور عملية تحويل الأموال إلى الدولار الأمريكي في البنك المركزي من أجل منح اللاعبين مكافأة الفوز على بوروندي قبل ثلاثة أيام مع وضع خطة للمباريات المقبلة".

وأوضح أكينونمي أنه أجرى "مناقشة عبر الهاتف" مع جون أوبي ميكل قائد الفريق وقال "باستطاعتي أن أؤكد أن الصورة اتضحت وأن العلاقة الودية المعتادة لا تزال مستمرة بين الاتحاد واللاعبين".

وأضاف "حفزتهم من أجل بذل كل الجهد للتتويج بالبطولة وأكدت لهم أن أموالهم حتى بلوغ النهائي مضمونة. والآن يجب على اللاعبين التركيز على البطولة من أجل منح الجماهير الفخر والمجد".

وبات اندلاع نزاعات مالية بين اللاعبين واتحادات كرة القدم الافريقية من الأمور المعتادة قبل خوض البطولات الكبرى حيث لا تتوافر الموارد المالية اللازمة للاتحادات في الأغلب لدفع المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة للاعبيها.

ورفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر بسبب نزاع مع الاتحاد الوطني للعبة حول مكافآت مالية يوم الخميس الماضي ثم سافروا في اليوم التالي لكن أكدوا عدم شعورهم بالرضا بعد. وفازت الكاميرون في مباراتها الافتتاحية 2-صفر على غينيا بيساو أمس الثلاثاء.

وتوجت نيجيريا بكأس الأمم الإفريقية في 2013 ثم أخفقت بطريقة غريبة في التأهل لآخر بطولتين في 2015 و2017.

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