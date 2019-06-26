إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة الشروع في قتل شاب بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأربعاء، بإحالة 3 عاطلين للجنايات؛ لاتهامهم بالشروع في قتل آخر؛ بسبب خلافات مادية نشبت بينهم في القطامية.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 6357 لسنة 2019، أن المتهمين "سالم. م"، "أشرف. س"، و"حماده. ص"، اعترفوا بشروعهم في قتل المجني عليه "فاروق. ع" عاطل، لخلافات مادية نشبت بينهم على ثمن بيع سيارة.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد إخطار لقسم شرطة القطامية يفيد بتعدي 3 عاطلين بسلاح أبيض على آخر بسبب خلافات مادية بينهم على ثمن بيع سيارة.



بالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض على المتهمين.



وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.