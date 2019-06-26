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رياضة

"بوفون" يقترب من العودة إلى يوفنتوس

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:19 م
جريدة الدستور
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أعلنت تقارير صحفية أن جيانلويجي بوفون على أعتاب محطة جديدة تتمثل في عودته إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، بعد موسم واحد أمضاه في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن الحارس الإيطالي، سيعود إلى يوفنتوس الذي انضم إليه عام 2001 وبقي في صفوفه حتى عام 2018.

وأفاد المصدر أن حارس يوفنتوس، ماتيا بيرين، يقترب حاليا من الرحيل عن ناديه بحثًا عن مغامرة جديدة، ولذلك تسعى إدارة السيدة العجوز لإيجاد بديل مناسب.

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