رئيس جامعة حلوان يدين الهجوم الإرهابي في العريش

تقدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ونواب وعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، بخالص التعازي لأسر شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء، حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين.



ودعا "نجم" المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بالرحمة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الحادث استهدف زعزعة أمن الوطن، لكنه لن ينال من ثقة المصريين في جيشهم وقيادتهم السياسية.



وأعلنت الجامعة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة ولقوات الجيش والشرطة الباسلة خلال حربهم المقدسة فى مواجهة الإرهاب دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على سلامة أراضيه.