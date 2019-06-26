ضبط 21 دراجة نارية غير مرخصة في كفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة، بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، لضبط الدراجات النارية المخالفة، بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ.



أسفرت الحملات عن ضبط 21 دراجة نارية غير مرخصة، وسيارات مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.



يأتي ذلك في إطار جهود مديرية أمن كفر الشيخ، لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.